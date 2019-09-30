В Саудовской Аравии считают атаку на нефтяные объекты "тупостью"

Причиной атаки беспилотников на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии является "тупость".

Об этом в эфире американского телеканал CBS заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, сообщает агентство новостей Reuters.

На публикацию обратили внимание в РБК.

По словам Мухаммеда бен Салмана, никакого стратегического смысла в нападении не было. Только "полный дурак" будет пытаться помешать экспорту нефти, обеспечивающей значительную часть мирового рынка, подчеркнул наследный принц Саудовской Аравии.

Единственной задачей нападавших было подтвердить, что они "действительно тупые", считает он.

Также Мухаммед бен Салман согласился, что именно Иран должен нести ответственность за нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Несмотря на то, что действия Тегерана фактически являются объявлением войны, Эр-Рияд предпочитает мирное разрешение конфликта, отметил принц.

Напомним, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии произошла 14 сентября. Добыча нефти сократилась вдвое, а цены на нефть значительно выросли. США, Франция, Германия и Великобритании возложили ответственность за случившееся на Иран.

Тегеран категорические отвергает свою причастность к атаке.