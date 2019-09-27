Конгрессмен-демократ заявила об отставании США от остального мира

Член Палаты представителей конгресса США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес заявила о том, что Америка по многим вопросам отстает от остального мира. Об этом сообщает издание The Hill.

"Нам нужно догнать остальной мир, а затем нам нужно вести остальной мир не только в вопросах изменения климата, но и в социальных и экономических вопросах, чтобы мы могли действовать как человечество, живущее в XXI веке" подчеркнула политик.

Ранее она выразила мнение, что экономическая система, которая позволяет людям становиться миллиардерами, аморальна. Систему нельзя считать правильной, когда миллиардеры существуют в то же время, что и люди, заболевающие стригущим лишаем, поскольку не имеют доступа к системе здравоохранения, подчеркнула Окасио-Кортес.

В понедельник, 23 сентября, самый молодой японский политик и министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми призвал выработать новый подход к защите природы. "Решая столь масштабную проблему, как изменение климата, надо делать это весело. Это должно быть круто и сексуально", - сказал он.

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