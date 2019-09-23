Японский министр призвал сделать защиту природы "сексуальной и крутой"

Самый молодой японский политик и министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми призвал выработать новый подход к защите природы. Такое заявление он сделал во время своего выступления в Нью-Йорке в преддверии климатического саммита ООН.

"В политике есть множество проблем, и многие из довольно скучны. Решая столь масштабную проблему, как изменение климата, надо делать это весело. Это должно быть круто и сексуально", - подчеркнул министр.

Японский политик также добавил, что хотел быть сделать больше в деле борьбы с изменением климата на планете. "С тех пор, как в японском городе Киото был согласован в 1997 году Киотский протокол, наша страна не предпринимала решительных действий в этом направлении. Сегодня мы хотим делать больше", - заключил он.

Ранее Коидзуми заявил о своем желании остановить все атомные станции в Японии, чтобы избежать повторения аварии, которая произошла 11 марта 2011 года на АЭС "Фукусима". Позднее он пообещал сделать все возможное, чтобы уменьшить роль атомной энергетики в стране.

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