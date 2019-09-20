В Иркутской области ввели ограничения для туризма на Байкале

Власти Иркутской области приняли Правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, которые ограничат туристическую активность на Байкале.

В соответствии с правилами в экологической зоне выделят 11 мест, где будут созданы туристические области. Для каждой из них определят тип и специализацию, а также потенциал размещения туристов и отдыхающих и рекреационную нагрузку.

Главной целью правил является соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду. Приоритет будет отдаваться экологическому туризму с ограниченным потоком путешественников, отмечает пресс-служба правительства Иркутской области.

Документ прописывает правила поведения туристов. Им запрещается мыть машины в открытых водоемах и устанавливать палатки за пределами отведенных для этого мест. Власти хотят создать условия, при которых в регионе не будет повышенной антропогенной нагрузки, а туристы получат качественный сервис.