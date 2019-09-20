Youtube-пользователь с ником LDG Station запустит трансляцию штурма секретной военной базы "Зона 51" в штате Невада. Зрители трансляции утверждают, что ожидают появления инопланетян.
Власти штата подготовились к "штурму". Они закрыли воздушное пространство над военной базой с 16 по 22 сентября. Летать над военным объектом запретили даже квадрокоптерам и беспилотникам.
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