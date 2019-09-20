Штурм "Зоны 51" транслируют в Интернете

Youtube-пользователь с ником LDG Station запустит трансляцию штурма секретной военной базы "Зона 51" в штате Невада. Зрители трансляции утверждают, что ожидают появления инопланетян.

Власти штата подготовились к "штурму". Они закрыли воздушное пространство над военной базой с 16 по 22 сентября. Летать над военным объектом запретили даже квадрокоптерам и беспилотникам.