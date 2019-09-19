Телеведущий предсказал, что Киев войдет в состав России подобно Крыму

Лет через сто Киев, столица Украины, попросится в состав Российской Федерации.

Об этом в своей авторской программе "Вечер" на телеканале "Россия" заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Столица постсоветской республики, уверен журналист, фактически повторит путь Крымского полуострова. Но лет через сто, заявил Соловьев, когда Киев попросится в состав России, Москва скажет: "Куда вы проситесь, вы и так давно наши!".

Отметим, что высказывание ведущего авторской программы "Вечер" на Украине было встречено негативно.

Издание "Обозреватель", например, назвало Владимира Соловьева "скандальным рупором путинского режима", а его высказывание о Киеве — "неадекватными имперскими фантазиями".