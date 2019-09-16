"Нормандская четверка" соберется после Генассамблеи ООН

Французский посол в Москве Сильви Берманн сообщила, когда смогут собраться лидеры "нормандской четверки". По ее словам, встреча в нормандском формате пройдет только после заседания Генеральной ассамблеи" ООН.

Берманн сообщила, что вопрос о проведении саммита еще окончательно не принят, но дипломаты России, Украины, Германии и Франции регулярно поддерживают связь по организации саммита.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что лидеры "нормандской четверки" настоятельно рекомендовали Зеленскому согласиться "на все условия Москвы". Об этом рассказал глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма. Он убежден, что на предстоящей встрече в нормандском формате, которая должна произойти в сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель окажут давление на украинского лидера Владимира Зеленского, с целью убедить его пойти на уступки Российской Федерации.

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