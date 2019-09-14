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Пушков прокомментировал слова Кучмы о давлении на Зеленского

Общество print

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Леонида Кучмы о сговоре "нормандской четверки". Российский политик утверждает, что глава украинской делегации в контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе неправильно интерпретирует происходящие события.

"Дело не в том, что лидеры "нормандской четверки" решили сговориться против Украины и принудить ее к чему-то, а в том, что все устали от неопределенности и хотят реальных сдвигов", - написал Пушков в Twitter.

Сенатор также отметил, что Зеленский в отличие от Порошенко может прийти к реальным договоренностям об урегулировании конфликта на востоке Украины. Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в течение пяти лет блокировал любые варианты переговоров, а также всячески старался отторгнуть Донбасс от Украины.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Леонид Кучма обвинил лидеров "нормандской четверки" в сговоре. Кучма убежден, что на предстоящей встрече в нормандском формате, которая должна произойти в сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель окажут давление на украинского лидера Владимира Зеленского, с целью убедить его пойти на уступки Российской Федерации. 

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Темы кучма пушков зеленский нормандский формат
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