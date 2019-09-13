Немецкая газета рассказала о "проклятом" наследии СССР

Наследие, которое осталось от советских войск после их вывода с территории Германии, превратилось в обломки, на которых лежит "проклятье". Об этом пишет немецкое издание Bild.

В материале отмечается, что сейчас в Германии повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них невозможно.

"После вывода войск в нашем распоряжении оказались 300 гектаров казарм. Мы их снесли, посадили лес, построили солнечную электростанцию. Все развалины, которые остались, находятся под охраной как исторические памятники", - объяснил журналистам глава одной из немецких коммун.

В комитете по охране памятников Германии надеются на восстановление заброшенных объектов, однако до сих пор неизвестно, кто именно должен этим заниматься. Часть развалин нельзя снести из-за закона об охране памятников, а другие находятся в частной собственности или на территории заповедников.

Напомним, после распада СССР указом президента РСФСР Западная группа советских войск в Германии перешла под юрисдикцию России, взявшей на себя обязательства по дальнейшему выводу войск, который был завершен 31 августа 1994 года.

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