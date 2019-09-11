США обвинили в установлении хаоса во всем мире

США имеют особую ответственность за то, что происходит на планете, поскольку являются "самой авторитетной державой" в мире. Такое мнение высказало китайское издание Global Times.

Эксперты издания утверждают, что США не удалось справиться с такой ответственной задачей.

"Борьба с терроризмом привела к абсолютно обратному эффекту. Количество радикально настроенных личностей растет с каждым годом. Более того, радикальные настроения вспыхивают в самых разных странах", - говорится в материале издания.