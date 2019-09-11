США имеют особую ответственность за то, что происходит на планете, поскольку являются "самой авторитетной державой" в мире. Такое мнение высказало китайское издание Global Times.
Эксперты издания утверждают, что США не удалось справиться с такой ответственной задачей.
"Борьба с терроризмом привела к абсолютно обратному эффекту. Количество радикально настроенных личностей растет с каждым годом. Более того, радикальные настроения вспыхивают в самых разных странах", - говорится в материале издания.
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Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
Известный своими высказываниями протоиерей Димитрий Смирнов вновь взбудоражил Сеть острым заявлением.
Существует мнение, что "легкими планеты" являются леса, поскольку считается, что именно они - основные поставщики кислорода в атмосферу. Однако на самом деле это не так. Главные производители кислорода живут в океане. Этих малышей невозможно увидеть без помощи микроскопа. Но все живые организмы Земли зависят от их жизнедеятельности.