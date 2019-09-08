Нетаньяху по ошибке назвал Бориса Джонсона Ельциным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ошибочно назвал главу кабинета министров Великобритании Бориса Джонсона "Борисом Ельциным". Такую оговорку глава израильского правительства сделал во время заседания кабинета министров. Об инциденте сообщило издание Haaretz.

"Я недавно вернулся из очень приятной поездки в Великобританию. Мне посчастливилось провести встречу с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США в Лондоне", - рассказал Нетаньяху.

Премьера сразу же поправили коллеги, указав на то, что он перепутал фамилию. Нетаньяху умело выкрутился из ситуации заявив, что таким образом он проверял, слушают ли его присутствующие.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о желании посетить Российскую Федерацию до конца недели и провести встречу с Владимиром Путиным. Политик сообщил, что хочет обсудить с российским лидером "армейские вопросы".

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