Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о желании посетить Российскую Федерацию до конца недели и провести встречу с Владимиром Путиным. Политик сообщил, что хочет обсудить с российским лидером "армейские вопросы".
"Возможно, в течение недели я совершу визит в Россию, где планирую обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным армейские вопросы", - рассказал Нетаньяху во время заседания кабинета министров в воскресение.
Ранее об этом сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, у израильского премьера были планы посетить РФ и провести встречу с Путиным. Предполагается, что главу правительства Израиля примут в Сочи.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Биньямин Нетаньяху 20 февраля 2019 года внезапно отменил встречу с Владимиром Путиным, которая была запланирована на 21 февраля. The Jerusalem Post предполагает, что отмена визита может быть связана с политической ситуацией в стране. Премьер мог быть занят проблемой объединения партий "Байт Иегуди" и "Оцма Иегудит" для создания парламентской коалиции.
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