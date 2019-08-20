Протокол визита на Украину премьер-министра Биньямина Нетаньяху не предполагал непосредственного участия в церемонии встречи его супруги Сары.
Об этом в эфире радиостанции "Кан-РЭКА" заявил Зеэв Элькин, израильский министр.
По его словам, поэтому жену Биньямина Нетаньяху Сару не проинструктировали о том, что ей нужно делать с приветственным караваем.
По прибытию в аэропорт Киева Сара Нетаньяху, напомним, бросила на землю предложенный ей кусок "хлеба с солью".
Зеэв Элькин заявил, что как такового инцидента не было — случившееся растиражировали средства массовой информации. Не проинструктированная Сара просто не ожидала, что Биньямин даст ей кусочек каравая, поясняет Элькин.
Некоторое время она держала поданные мужем "крошки" в руках, указывает министр Израиля, а позже просто выронила их, а не уронила.
Напомним, что Сара Нетаньяху привлекла к себе внимание еще до прибытия в столицу постсоветской республики. Супруга премьер-министра Израиля устроила скандал из-за того, что пилот самолета не поприветствовал ее по громкой связи.
Отметим, что тяжелый характер супруги Биньямина Нетаньяху активно используется противниками премьер-министра Израиля как мишень для критики. Сам же Нетаньяху неоднократно вставал на защиту своей суженной.
То же случилось и в этот раз. Биньямин Нетаньяху попросил не искать в действиях его благоверной злого умысла и отметил, что Сара для поездки на Украину специально надела платье в цвета флага постсоветской республики.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху старательно отрицает обвинения в коррупции в его адрес.
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