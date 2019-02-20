Нетаньяху внезапно отменил визит в Москву.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от встречи с Владимиром Путиным, назначенной на четверг 21 февраля. Об этом стало известно в среду, когда Нетаньяху планировал вылететь в Россию.
Пресс-служба Кремля сообщала о предстоящих переговорах по вопросам торгово-экономического сотрудничества и ситуации на Ближнем Востоке, которые должны были состояться в Москве.
The Jerusalem Post предполагает, что отмена визита может быть связана с политической ситуацией в стране. Сейчас премьер занят проблемой объединения партий "Байт Иегуди" и "Оцма Иегудит" для создания будущей парламентской коалиции. Крайний срок принятия решения об объединении наступает 21 февраля. При этом, официальных причин пересмотра планов пресс-служба израильского премьера пока не публикует.
Утром в четверг Нетаньяху собирается поговорить с Владимиром Путиным по телефону и назначить новую дату визита.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что иранское правительство отмечает высокую угрозу начала войны с Израилем уже в ближайшее время.
Источник фото: kremlin.ru
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