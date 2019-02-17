Глава МИД Ирана подчеркнул высокий риск начала войны с Израилем

Бесконтрольные и агрессивные действия Израиля и Соединенных Штатов на Ближнем Востоке могут привести к резкому повышению риска начала новой войны в регионе. Об этом в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф.
Иранский министр отметил, что Израиль стремится к развязыванию войны и США в этом полностью поддерживают израильские власти. Подобная политика может привести к началу нового крупного вооруженного столкновения в Ближневосточном регионе. "Риск войны велик. И будет еще больше, если европейские страны продолжат закрывать глаза на факты серьезного нарушения норм международного права", - подчеркнул Зариф.
Бездействие европейских политиков развязывает Израилю руки и позволяет безнаказанно подвергать бомбардировкам территорию Сирии при согласии и одобрении этих действий со стороны Вашингтона.
Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о все нарастающей опасности полномасштабного конфликта между Израилем и Ираном. Об этом в программе "Точка зрения" рассказал руководитель проекта Ближний Восток-Северный Кавказ:"Культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия" Михаил Чернов.
"Правда.Ру" сообщала о заявлении премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху. По словам израильского премьер-министра, если Иран перекроет пролив, являющийся единственным выходом из Красного моря, начнется война.
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