Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал сограждан и руководство страны не расслабляться на фоне успешного завершения обмена заключенными с Россией.
По словам политика, обмен является "большим и радостным событием" для каждого украинца, однако приподнятое настроение не должно обманывать. "Нам предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным", - написал бывший президент на своей странице в Twitter.
Он добавил, что знает о трудностях в принятии решений по освобождению соотечественников и гордится, что "завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев".
Напомним, ранее Россия и Украина завершили обмен заключенными по формуле "35 на 35". В Россию вернулись журналист Кирилл Вышинский и военный из ДНР Владимир Цемах, а на Украину - 24 моряка и режиссер Олег Сенцов.
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