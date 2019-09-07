Между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными

Россия и Украина обменялись заключенными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Украина выдала России 35 человек, столько же мы выдали Украине", - сказал она, передает агентство "Интерфакс".

По последним данным, в Киеве приземлился самолет Ан-148 с украинской символикой, прибывший утром в Москву. Одновременно с этим борт специального летного отряда "Россия" Ту-204 вернулся из киевского аэропорта "Борисполь". На его борту находятся граждане России, вошедшие в список на обмен.

В Киеве самолет встречал президент Украины Владимир Зеленский. Российский президент Владимир Путин во время обмена находился на праздновании Дня города в Москве. В числе прилетевших в Россию оказались журналист Кирилл Вышинский, который опубликовал свою фотографию перед вылетом, а также Владимир Цемах.

На Украину вернулись 24 украинских моряка, арестованных за попытку нарушения российской границы в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов и еще десять граждан страны. Моряки были переданы под поручительство украинского омбудсмена. Это означает, что украинская сторона будет принимать участие в следственных действиях. Юридические основания для передачи остальных лиц пока неизвестны.

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