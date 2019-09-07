Россия и Украина обменялись заключенными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Украина выдала России 35 человек, столько же мы выдали Украине", - сказал она, передает агентство "Интерфакс".
По последним данным, в Киеве приземлился самолет Ан-148 с украинской символикой, прибывший утром в Москву. Одновременно с этим борт специального летного отряда "Россия" Ту-204 вернулся из киевского аэропорта "Борисполь". На его борту находятся граждане России, вошедшие в список на обмен.
В Киеве самолет встречал президент Украины Владимир Зеленский. Российский президент Владимир Путин во время обмена находился на праздновании Дня города в Москве. В числе прилетевших в Россию оказались журналист Кирилл Вышинский, который опубликовал свою фотографию перед вылетом, а также Владимир Цемах.
На Украину вернулись 24 украинских моряка, арестованных за попытку нарушения российской границы в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов и еще десять граждан страны. Моряки были переданы под поручительство украинского омбудсмена. Это означает, что украинская сторона будет принимать участие в следственных действиях. Юридические основания для передачи остальных лиц пока неизвестны.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.