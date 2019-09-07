Китай предложил США заключить соглашение по агропродукции

Китайские власти в ходе переговоров с торговыми представителями США предложили купить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники, условием закупки будет ослабление экспортных ограничений для китайской корпорации Huawei, а также отсрочка повышения пошлин на товары из Китая, которая запланирована на 1 октября. В издании подчеркивают, что президент Трамп может отложить введение дополнительных пошлин с 15 декабря, если переговоры пройдут успешно.

Напомним, 1 сентября США ввели пошлины в размере 15% на товары из Китая стоимостью 112 миллиардов долларов. Причиной введения пошлин стало невыполнение китайской стороной обещания увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции.

Ранее Трамп пригрозил Пекину, что ситуация с торговыми отношениями Китая и США только ухудшится, если в стране предпримут ответные меры на введение американских пошлин. Он предупредил Си Цзиньпина, что страна "сильно пострадает", если не подпишет торговое соглашение, поскольку тогда американским компаниям придется перевезти свои производства.

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