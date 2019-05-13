Китай ответил США торговыми пошлинами

В Пекине приняли решение поднять пошлины на ряд товаров из США. Данная мера введена после повышения пошлин на товары из КНР в Америке.



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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на правительство КНР, объем китайских пошлин на импорт товаров в соединенные штаты Америки составит порядка 60 миллиардов долларов. Размер пошлин увеличат на 25%.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter заявление о повышении пошлин на китайские товары в Америке. Он призывал председателя КНР Си Цзиньпина не вводить ответные ограничения, угрожая тем, что от этого Китаю будет "только хуже".

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