Трамп "запретил" Китаю принимать ответные меры на увеличение пошлин

Дональд Трамп пригрозил Пекину, что ситуация с торговыми отношениями Китая и США только ухудшится, если в стране предпримут ответные меры на введение американских пошлин.
Президент США написал в своем Twitter, что Китай многие годы получал материальную выгоду в ущерб Америке. Трамп обвинил в этом бывших президентов Соединенных Штатов, заявив, что "они не справились со своей работой".
"Поэтому Китаю не следует принимать ответные меры, а то ситуация лишь ухудшится", - заявил Трамп.
Он предупредил председателя КНР Си Цзиньпина, что страна "сильно пострадает", если не подпишет торговое соглашение, так как американским компаниям придется перевезти свои производства из Китая.
Ранее "Правда.ру" сообщала, что Дональд Трамп распорядился повысить пошлины на товары из Китая. По его словам, это принесет американской экономике миллионы, которые будут направлены на сельское хозяйство.
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