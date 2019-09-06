Министерство экономики Эстонии изучит возможность строительства атомной электростанции.
Об этом заявил заведующий отделом энергетики ведомства постсоветской республики Яанус Уйгу, сообщает эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR.
Специалист напомнил, что интерес к атомной энергетике Эстония проявляет в связи с планами Европы к 2050 году уменьшить выброс парниковых газов до нуля. Из-за этого эстонская сланцевая энергетика в ее нынешнем виде может исчезнуть, отмечает Яанус Уйгу.
Напомним, что Литва — другая постсоветская республика в Прибалтике — в 2017 году признала угрозой национальной безопасности атомную электростанцию в соседней Белоруссии. Вильнюс пообещал не закупать электроэнергию, которая будет производиться на объекте.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.