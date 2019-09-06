Эстония изучает возможность строительства атомной электростанции

Министерство экономики Эстонии изучит возможность строительства атомной электростанции.

Об этом заявил заведующий отделом энергетики ведомства постсоветской республики Яанус Уйгу, сообщает эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR.

Специалист напомнил, что интерес к атомной энергетике Эстония проявляет в связи с планами Европы к 2050 году уменьшить выброс парниковых газов до нуля. Из-за этого эстонская сланцевая энергетика в ее нынешнем виде может исчезнуть, отмечает Яанус Уйгу.

Напомним, что Литва — другая постсоветская республика в Прибалтике — в 2017 году признала угрозой национальной безопасности атомную электростанцию в соседней Белоруссии. Вильнюс пообещал не закупать электроэнергию, которая будет производиться на объекте.