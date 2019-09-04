Кандидат на выдвижение в президенты США от Демократической партии Марианна Уильямсон предложила создать "Министерство мира". Политик утверждает, что новая структура должна будет работать над "устранением конфликтов".
"Предлагаю создать в США Министерство мира и наделить его полномочиями по разрешению конфликтов, осуществлению реституционного правосудия, предотвращению насилия, а также созданию системы образования, которая поможет населению преодолеть полученные от конфликтов травмы", - пояснила Уильямсон.
Вынести эту идею на обсуждение Уильямсон побудили участившиеся проявления агрессии с применением огнестрельного оружия.
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