В США предложили создать "Министерство мира"

Кандидат на выдвижение в президенты США от Демократической партии Марианна Уильямсон предложила создать "Министерство мира". Политик утверждает, что новая структура должна будет работать над "устранением конфликтов".

"Предлагаю создать в США Министерство мира и наделить его полномочиями по разрешению конфликтов, осуществлению реституционного правосудия, предотвращению насилия, а также созданию системы образования, которая поможет населению преодолеть полученные от конфликтов травмы", - пояснила Уильямсон.

Вынести эту идею на обсуждение Уильямсон побудили участившиеся проявления агрессии с применением огнестрельного оружия.