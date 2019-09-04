Министерство природы России завершило исследования, которые проводились в рамках программы расширения российских границ в Арктике. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин на площадке Восточного экономического форума.
Ранее Российская Федерация направляла в ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров. Расширение границ позволит увеличить потенциальные запасы углеводородов примерно на 5 миллиардов тонн условного топлива.
Уже в ближайшее время под юрисдикцию России могут попасть: южная оконечность хребта Гаккеля и зоны Северного полюса, поднятие Менделеева, котловина Подводников, хребет Ломоносова, а также другие участки морского дна.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.