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Минприроды: Россия готова расширить свои границы в Арктике

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Министерство природы России завершило исследования, которые проводились в рамках программы расширения российских границ в Арктике. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин на площадке Восточного экономического форума.

Ранее Российская Федерация направляла в ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров. Расширение границ позволит увеличить потенциальные запасы углеводородов примерно на 5 миллиардов тонн условного топлива.

Уже в ближайшее время под юрисдикцию России могут попасть: южная оконечность хребта Гаккеля и зоны Северного полюса, поднятие Менделеева, котловина Подводников, хребет Ломоносова, а также другие участки морского дна.

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Темы вэф арктика минприроды расширение границ
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