Возвращение России в G8 не является самоцелью для Владимира Путина, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Он рассказал представителям СМИ, что Дональд Трамп обсуждал эту тему с коллегами по G7, точки зрения разошлись, единое решение не приняли. Между тем Путин сам отметил, что РФ не хочет входить в какую-либо группу, все члены которой не хотят этого, напомнил Болтон.
Напомним, на саммите "большой семерки" во Франции Трамп пытался убедить его участников, что возвращение к формату "восьмерки" с участием РФ поможет эффективнее решать возникающие спорные вопросы.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что возвращение в G8 для Москвы не является самоцелью.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Россия не была инициатором обсуждения вопроса возобновления формата "восьмерки". "Мы никого ни о чем не просили. Никаких обращений мы на этот счет не делали и не собираемся делать", - сказал он и констатировал, что главные мировые вопросы сейчас решаются в "группе двадцати".
Источник фото: сайт Кремля
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