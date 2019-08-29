Болтон: возвращение России в G8 не является самоцелью для Путина

Возвращение России в G8 не является самоцелью для Владимира Путина, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Он рассказал представителям СМИ, что Дональд Трамп обсуждал эту тему с коллегами по G7, точки зрения разошлись, единое решение не приняли. Между тем Путин сам отметил, что РФ не хочет входить в какую-либо группу, все члены которой не хотят этого, напомнил Болтон.

Напомним, на саммите "большой семерки" во Франции Трамп пытался убедить его участников, что возвращение к формату "восьмерки" с участием РФ поможет эффективнее решать возникающие спорные вопросы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что возвращение в G8 для Москвы не является самоцелью.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Россия не была инициатором обсуждения вопроса возобновления формата "восьмерки". "Мы никого ни о чем не просили. Никаких обращений мы на этот счет не делали и не собираемся делать", - сказал он и констатировал, что главные мировые вопросы сейчас решаются в "группе двадцати".

Источник фото: сайт Кремля

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