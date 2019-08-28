Американский лидер Дональд Трамп зовет Россию в "большую восьмерку", чтобы остановить сближение Москвы и Пекина. Об этом заявил Владимир Жириновский.
На своей странице в одной из соцсетей он написал, что "поддаваться на обман, задуманный американцами, ни в коем случае нельзя". Если США удастся поссорить Россию и Китай, мгновенно прекратятся торговые войны, Китай усилится - но уже как противник нашей страны, отметил лидер ЛДПР.
Он добавил, что РФ никогда не увидит от США ничего хорошего - "американцы могут пообещать дружбу, но своих слов они не держат".
Поэтому разговоры о G8 - большая политическая игра, в которой Вашингтон пытается выгадывать свой интерес, заключил парламентарий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вовращение к формату G8 для России не является самоцелью, к тому же многие вопросы гораздо эффективнее решать в формате G20.
Источник фото: сайт ЛДПР
Читайте также:
Волкер поставил ультиматум России относительно возвращения в G8
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.