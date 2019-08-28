Жириновский: Трамп зовет Россию в G8, чтобы она не сближалась с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп зовет Россию в "большую восьмерку", чтобы остановить сближение Москвы и Пекина. Об этом заявил Владимир Жириновский.

На своей странице в одной из соцсетей он написал, что "поддаваться на обман, задуманный американцами, ни в коем случае нельзя". Если США удастся поссорить Россию и Китай, мгновенно прекратятся торговые войны, Китай усилится - но уже как противник нашей страны, отметил лидер ЛДПР.

Он добавил, что РФ никогда не увидит от США ничего хорошего - "американцы могут пообещать дружбу, но своих слов они не держат".

Поэтому разговоры о G8 - большая политическая игра, в которой Вашингтон пытается выгадывать свой интерес, заключил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вовращение к формату G8 для России не является самоцелью, к тому же многие вопросы гораздо эффективнее решать в формате G20.

Источник фото: сайт ЛДПР

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