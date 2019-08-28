В Китае показательно уничтожили 180 фейковых такси

Власти китайской столицы решили объявить войну нелегальным извозчикам. Чиновники Пекина организовали "показательную казнь" 180 автомобилей, которые были выкрашены в цвета машин официальных таксопарков столицы.

В официальном заявлении властей говорится, что уничтожение клонов такси вызвано проблемой в области пассажирских перевозок, которая назревала последние несколько лет. Жители Пекина были обеспокоены тем, что количество нелегальных извозчиков в городе постоянно увеличивается.