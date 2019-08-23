В Крыму предложили Зеленскому признать полуостров частью России

Украине необходимо признать Крымский полуостров частью Российской Федерации.

Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский воспринимает Крым как "кусок территории без населения", отметил Цеков. Но главе постсоветской республики стоит понять, что полуостров вошел в состав РФ на законных основаниях.

Если же Владимир Зеленский признает Крымский полуостров частью Российской Федерации, отношения между Киевом и Москвой значительно улучшатся, а Украина сможет полноценно развиваться и станет настоящим цивилизованным государством, указал Сергей Цеков.