Возникающие в Литве в связи со строительством в соседней Белоруссии атомной электростанции проблемы необходимо решать на уровне Европейского союза.
Об этом в ходе международной конференции по вопросам европейской политики, а также перспектив Евросоюза и Североатлантического альянса, заявил действующий президент Литвы Гитанас Науседа.
Ядерная безопасность является приоритетом для современной Литвы, отметил глава постсоветской республики. Поэтому в вопросах безопасности Белорусской атомной электростанции компромиссам не место, предупредил Науседа.
Возникающие проблемы необходимо решать на уровне Европейского союза, потребовал действующий президент Литвы.
Напомним, что БелАЭС строится в Гродненской области Белоруссии, в 50 километрах от столицы Вильнюса. Литва считает атомную электростанцию угрозой своей национальной безопасности и обещает ни в коем случае не закупать выработанную данной станцией электроэнергию.
Ранее видный политик и общественный деятель Литвы попросил Amazon изъять из продажи товары с советской символикой.
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