В Литве попросили Amazon убрать из продажи товары с символикой СССР

Политик и общественный деятель из Литвы Витаутас Ландсбергис попросил Amazon изъять из продажи товары с советской символикой.

Открытое письмо с обращением к главе компании Джеффу Безосу опубликовано в аккаунте Ландсбергиса в социальной сети Facebook.

Политик обратил внимание главы Amazon на то, что компания распространяет товары "с символами коммунистической тирании СССР". По мнению литовского общественного деятеля, "военные преступления" Советского Союза сравнимы с преступлениями фашистского режима.

Ландсбергис указал, что на Amazon продаются, например, подушки и футболки с изображениями серпа и молота. Это, считает он, недопустимо.

Отметим, что политик и общественный деятель из Литвы опубликовал свое письмо накануне 80-й годовщины подписания пакта Молотова-Риббентропа. Напомним, что секретный протокол к нему предполагал разделение сфер влияния СССР и фашистской Германии в Европе.

В соответствии с этим протоколом, страны Прибалтики переходили в сферу интересов Советского Союза.

Литва, Латвия и Эстония сегодня рассматривают период своего пребывания в СССР как годы оккупации.

Ранее в Литве сняли памятную доску поэтессе из-за подозрений в связях с КГБ.

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