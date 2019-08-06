В Литве сняли памятную доску поэтессе из-за опасений в ее связях с КГБ

В Вильнюсе, столице Литвы, сняли мемориальную доску с дома поэтессы Валерии Вальсюнене.

Об этом сообщает Delfi, крупнейшее агентство новостей в странах Прибалтики.

Сообщается, что решение о снятии памятной таблички приняла Комиссия Вильнюса по наименованиям, памятникам и памятным доскам. Специалисты подозревают, сообщает Delfi, что Валерия Вальсюнене сотрудничала с КГБ во времена Советского Союза.

Примечательно, что действующий мэр столицы постсоветской республики Ремигиюс Шимашюс снятием мемориальной доски остался доволен. Неважно, отметил глава Вильнюса, с кем сотрудничал человек — с нацистами или же советской властью. Главное, отметил Шимашюс, наказать его за причинение вреда людям этим сотрудничеством.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Литвы будут обучать детей из Украины азам партизанской войны и самообороны.

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