Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Армия Литвы организует лагерь для детей украинских солдат с Донбасса

Мир » Бывший СССР print

Союз стрелков Литвы организует летний лагерь для детей, проживающих на подконтрольных Украине территориях Донбасса.

Об этом сообщается на официальной странице организации в социальной сети Facebook.

Примечательно, что лагерь предназначен будет для детей военнослужащих Вооруженных сил Украины. Отпрыски украинских солдат проведут в Литве ровно пять дней.

Там детей познакомят с историей Литвы, расскажут о деятельности Союза стрелков Литвы и организуют для них военно-спортивные соревнования.

Отметим, что Союз стрелков Литвы представляет собой особое подразделение Вооруженных сил, обучающее гражданское население самообороне и партизанской войне.

Ранее сообщалось, что британский портал для путешественников открыл туристический тур по Донбассу.

Читайте также:

Литва передала Украине снятые с вооружения патроны к советским пулеметам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы всу война армия литва донбасс украина
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Кровь: почему красного цвета, из чего она состоит
Власть
Леонид Крутаков: власть должна выращивать оппозицию
Экономика
Зачем Траст идет в лес?
Новости Все >
Армия Литвы организует лагерь для детей украинских солдат с Донбасса
Перекупщики продают билеты на матч "Краснодар" - "Порту" в 7 раз дороже
ЦИК: любые сомнения трактуются в пользу кандидатов в Мосгордуму
Минсельхоз подвел итоги 5 лет контрсанкций в отношении Запада
Генпрокуратура установила, что лес в Приангарье подожгли намеренно
Путин получил подарок от юных хоккеистов в центре "Сириус"
Умершую в пансионате Тюмени одинокую труженицу тыла похоронили в мешке
ЦИК получил 19 жалоб от незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Администратор "Википедии": ФАН заблокировали по политическим мотивам
"Ахмат" не будет продавать пиво на стадионе
Последние материалы
Администратор "Википедии": ФАН заблокировали по политическим мотивам
"Ахмат" не будет продавать пиво на стадионе
Леонид Крутаков: власть должна выращивать оппозицию
Художник из Новосибирска объявил конкурс на самый комфортный автозак
Мэру Могочи не разрешили баллотироваться на третий срок
КПРФ обжалует решение о снятии с выборов во Владикавказе
Семейную пару могут лишить ребенка из-за участия в протесте 27 августа
На курорте "Роза Хутор" откроется еще один четырехзвездочный отель
Зачем Траст идет в лес?
Очевидец: в США нет мелкой коррупции - берут по-крупному
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали

Что представляла собой Грузия перед вхождением в состав России? Почему грузины так сильно просили о присоединении к Империи? И чем все это закончилось в XVIII веке? Об этом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.

История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
Новости спорта
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
Военные новости
Российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет
Недвижимость
Собственный отель, особняк у моря и квартира в Киеве: недвижимость Софии Ротару
Новости футбола
20 чеченцев подрались с футбольными фанатами в Польше

20 граждан России чеченского происхождения были задержаны в Польше в результате драки с местными футбольными фанатами.

20 чеченцев подрались с футбольными фанатами в Польше
В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины
Мир. Новости мира
В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины
Новости Украины
Специалисты из США проведут тренинг для новоизбранных депутатов Рады
Политика. Новости и аналитика
Спящий алкоголик стал новым "лицом" протеста в Москве
Новости спорта
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.

В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Новости Грузии
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Мир. Новости мира
Страны Европы отказали США в создании коалиции против "агрессии" Ирана
Человеческий фактор
Генпрокуратура: регионы скрыли реальные цифры о пожарах в Сибири
Сергей Костин Как Россия выращивает новых "власовцев" Сергей Костин Руслан Веснянко Продолжится ли "декоммунизация" Украины Руслан Веснянко Любовь Степушова Выходом из ДРСМД Россия парализует НАТО Любовь Степушова
Комментарии
Минсельхоз подвел итоги 5 лет контрсанкций в отношении Запада
Бортко призвал ЦИК не организовывать участки за пределами Петербурга
Чернобыль после нового фильма снова заболтают
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
Очевидец: в США нет мелкой коррупции - берут по-крупному
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
Россия закупает золото в Китае, освободившись от американских гособлигаций
Россия закупает золото в Китае, освободившись от американских гособлигаций
Жириновский: возвеличивание Ленина недопустимо
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
Украина запросила у США очередную партию ракетных комплексов Javelin
Россия закупает золото в Китае, освободившись от американских гособлигаций
Россия закупает золото в Китае, освободившись от американских гособлигаций
Россия закупает золото в Китае, освободившись от американских гособлигаций
Украина запросила у США очередную партию ракетных комплексов Javelin
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Эксперты обсуждают рецессию и революцию в России
Обучающийся в США офицер ВСУ обещает применить навыки в Крыму
История и современность
Самая старая звездная карта найдена в гробнице Киторы в Японии
Самая старая звездная карта найдена в гробнице Киторы в Японии
Госслужащие просят повысить им размер суточных выплат в командировках
Госслужащие просят повысить им размер суточных выплат в командировках
Пожар в Ачинске: "Человеческий фактор" - это халатность или сокрытие хищений
Пожар в Ачинске: "Человеческий фактор" - это халатность или сокрытие хищений
ФСБ получила право изымать доменные имена
ФСБ получила право изымать доменные имена
За четыре дня авиация Минобороны потушила 753 тысячи гектаров леса
За четыре дня авиация Минобороны потушила 753 тысячи гектаров леса
Авиация сбросила в районы пожаров в Сибири 1260 тонн воды
Авиация сбросила в районы пожаров в Сибири 1260 тонн воды
Ростовская область собрала лучший урожай хлеба в стране
Ростовская область собрала лучший урожай хлеба в стране
За два года до Куликова поля: как русские впервые победили ордынцев
За два года до Куликова поля: как русские впервые победили ордынцев
Глава НАТО рассказал о Крыме в битве сверхдержав
Глава НАТО рассказал о Крыме в битве сверхдержав
Почему россиянам не позволена самооборона
Почему россиянам не позволена самооборона
Фотогалереи
Автомобиль-роскошь или средство передвижения? 7 Фото Автомобиль-роскошь или средство передвижения?
"Игра престолов" состарила актеров 9 Фото "Игра престолов" состарила актеров
Это не глюк, это - белочка! 6 Фото Это не глюк, это - белочка!
Русалки. Мифы или реальность? 10 Фото Русалки. Мифы или реальность?
Какие мужчины не подходят ни одной женщине 6 Фото Какие мужчины не подходят ни одной женщине
Домашнее
Как выбрать рюкзак первокласснику
Привычные действия на кухне, которые вредят здоровью
Диетолог назвала продукты, которые помогут справиться с сонливостью
Медики: эскалаторы могут быть опасны для здоровья
Врачи рассказали о пользе растительного масла
Кулинарные привычки, влияющие на состояние организма
В Великобритании придумали способ отсрочить наступление менопаузы
В Латвии 76-летняя жительница четыре дня не могла выйти из леса
Врачи рассказали, о каких заболеваниях может говорить шум в ушах
Врачи рассказали, о каких заболеваниях может говорить шум в ушах
Британские врачи: какие изменения с кожей говорят о развитии диабета
Британские врачи: какие изменения с кожей говорят о развитии диабета
На курорте "Роза Хутор" начнет работать еще один четырехзвездочный отель
На курорте "Роза Хутор" начнет работать еще один четырехзвездочный отель
Топ-5 продуктов, замедляющих старение
Топ-5 продуктов, замедляющих старение
Как правильно ухаживать за наращенными ресницами
Как правильно ухаживать за наращенными ресницами
Ешь дыню и худей
Ешь дыню и худей
Кейт Мидлтон не пригласили на празднование 38-летия Маркл
Кейт Мидлтон не пригласили на празднование 38-летия Маркл
Ольгу Бузову признали самым богатым Инстаграм-блогером
Ольгу Бузову признали самым богатым Инстаграм-блогером
Неоклассика в интерьере
Неоклассика в интерьере
Как оформить интерьер загородного дома
Как оформить интерьер загородного дома
Забавные фото
Толстяк - это не смешно 8 Фото Толстяк - это не смешно
На грани жизни и смерти 10 Фото На грани жизни и смерти
Скалы - шедевры мастера 8 Фото Скалы - шедевры мастера
Можно умиляться, можно посмеяться 9 Фото Можно умиляться, можно посмеяться
Водопады, меняющие представления о чуде 6 Фото Водопады, меняющие представления о чуде
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ