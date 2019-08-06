Союз стрелков Литвы организует летний лагерь для детей, проживающих на подконтрольных Украине территориях Донбасса.
Об этом сообщается на официальной странице организации в социальной сети Facebook.
Примечательно, что лагерь предназначен будет для детей военнослужащих Вооруженных сил Украины. Отпрыски украинских солдат проведут в Литве ровно пять дней.
Там детей познакомят с историей Литвы, расскажут о деятельности Союза стрелков Литвы и организуют для них военно-спортивные соревнования.
Отметим, что Союз стрелков Литвы представляет собой особое подразделение Вооруженных сил, обучающее гражданское население самообороне и партизанской войне.
Ранее сообщалось, что британский портал для путешественников открыл туристический тур по Донбассу.
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