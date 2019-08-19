Литва планирует создать коалицию против строящейся Белорусской АЭС

Литва намерена создать международную коалицию против строящейся Белорусской АЭС.

Об этом сообщает польский новостной портал BiznesAlert.

Напомним, что Белорусская АЭС строится в Гронденской области, в 50 километрах от Вильнюса, столицы соседней с Белоруссией Литвы.

Первый энергоблок станции планируется запустить уже в текущем году. Второй энергоблок будет запущен в следующем году.

В Литве же считают, что Белорусская АЭС несет "угрозу для национальной безопасности" прибалтийской республики.