Украинцам рекомендовали заранее запасаться газом на зиму. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
На своей странице в Facebook он написал, что для гарантии газоснабжения и защиты потребителей от повышения цен активно закачивается газ в подземные хранилища, но какой будет цена зимой, прогнозировать сложно. По словам Кобелева, государство взяло на себя обязательства обеспечивать рыночные цены на голубое топливо с 1 января 2020 года, и это отражено в постановлениях правительства.
"Чтобы дать вам больше контроля над ситуацией, мы запускаем продукт "Газовый запас", воспользоваться которым сможет каждый житель Украины, который покупает газ", - отметил он и добавил, что суть предложения следующая: необходимый объем газа можно приобрести заранее по фиксированной низкой летней цене, а использовать его зимой.
Предложение будет действовать до 25 сентября. На одну семью можно купить до 25 тысяч кубометров газа.
Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения.
Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского предсказал Украине трудную зиму из-за газового спора с Россией.
На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения. Зимой текущего года сообщалось, что в частном секторе перешли на уголь и дрова, замерзающие жители даже разводили в своих домах костры. Люди выходили на улицы с плакатами, на которых были написаны требования обеспечить их теплом.
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