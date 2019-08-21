Датские политики посчитали оскорблением перенос визита Трампа

Датские политики посчитали оскорблением то, что американский лидер Дональд Трамп перенес своей визит в страну после заявления премьера о незаинтересованности в продаже Гренландии.

Официального заявления от правительства Дании пока не поступало, но некоторые политики уже высказались по этому поводу. Трампа обвинили в отсутствии уважения и оскорблении страны.

Так, член парламента Мортен Эстергорд заявил, что "реальность превзошла фантазии". Экс-премьер Хелле Торнинг-Шмитт отметила, что решение Трампа оскорбительно для жителей Гренландии и Дании. Экс-глава МИД Кристиан Йенсен назвал ситуацию дипломатическим кризисом.

Напомним, американский лидер отменил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. По ее словам, эта тема является абсурдной, Гренландия продана не будет.

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