Датские политики посчитали оскорблением то, что американский лидер Дональд Трамп перенес своей визит в страну после заявления премьера о незаинтересованности в продаже Гренландии.
Официального заявления от правительства Дании пока не поступало, но некоторые политики уже высказались по этому поводу. Трампа обвинили в отсутствии уважения и оскорблении страны.
Так, член парламента Мортен Эстергорд заявил, что "реальность превзошла фантазии". Экс-премьер Хелле Торнинг-Шмитт отметила, что решение Трампа оскорбительно для жителей Гренландии и Дании. Экс-глава МИД Кристиан Йенсен назвал ситуацию дипломатическим кризисом.
Напомним, американский лидер отменил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. По ее словам, эта тема является абсурдной, Гренландия продана не будет.
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