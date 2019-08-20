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Королевская семья Дании допускает возможность продажи Гренландии США

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Предложение действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о покупке Вашингтоном Гренландии — комплимент для острова.

Так считают члены датской королевской семьи, сообщает американский еженедельный новостной журнал Newsweek.

Принцесса Антония Шаумбург-Липпе заявила, что предложения подобного рода "получают только желаемые территории". Жена двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара отметила, что Гренландия может отойти США в том случае, если жители острова будут не против.

Сын Антонии Шаумбург-Липпе, принц Марио Макс Шаумбург-Липпе, признался в любви к Гренландии и своем желании видеть ее жителей счастливыми. Необходимо поддержать их в любом выборе, что бы они не решили, подчеркнул принц.

Напомним, что о заинтересованности президента США Дональда Трампа покупкой Гренландии стало известно на прошлой неделе. Автономная территория Дании интересует Трампа в контексте соперничества с Российской Федерацией и Китайской народной республикой в Арктике.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи Соединенным Штатам Америки Гренландии и подчеркнула, что самый большой в мире остров не американский и не датский, а гренландский.

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