Премьер Гренландии исключила возможность продажи острова США

Действующий премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи Соединенным Штатам Америки Гренландии.

Об этом сообщает Sermitsiaq, одна из двух национальных газет Гренландии.

"Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это несерьезно", — заявила Метте Фредериксен.

Ранее сообщалось, что глава США Дональд Трамп хочет купить Гренландию для расширения американского военного присутствия в Арктике.

Напомним, что Гренландия — автономная территория Дания и самый большой остров в мире.