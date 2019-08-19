Действующий премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи Соединенным Штатам Америки Гренландии.
Об этом сообщает Sermitsiaq, одна из двух национальных газет Гренландии.
"Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это несерьезно", — заявила Метте Фредериксен.
Ранее сообщалось, что глава США Дональд Трамп хочет купить Гренландию для расширения американского военного присутствия в Арктике.
Напомним, что Гренландия — автономная территория Дания и самый большой остров в мире.
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