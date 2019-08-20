Нурсултан Назарбаев снялся в клипе на песню собственного сочинения

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снялся в музыкальном клипе, в котором исполнил песню собственного сочинения.

Об этом сообщает пресс-служба первого президента постсоветской республики.

В клипе Нурсултан Назарбаев прогуливается в горах. Использованы также и архивные кадры с внуками экс-главы Казахстана.

В начале клипа Назарбаев исполняет песню один, но в конце за кадром начинает звучать и профессиональное ее исполнение.

К видеозаписи пресс-служба первого президента постсоветской республики добавлена цитата Назарбаева. В ней экс-глава Казахстана отмечает, что ни одно государство, в котором ему удалось побывать, не сравнится с его родиной.

Напомним, что Нурсултан Назарбаев занимал пост президента Казахстана с 1990 года по 2019 год.

Будучи на посту главы постсоветской республики, Назарбаев как-то раз посоветовал недовольным уровнем жизни в стране гражданам пройтись по больницам и кладбищам.

Читайте также:

Лукашенко выразил сожаление по поводу отставки Назарбаева.