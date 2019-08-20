Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снялся в музыкальном клипе, в котором исполнил песню собственного сочинения.
Об этом сообщает пресс-служба первого президента постсоветской республики.
В клипе Нурсултан Назарбаев прогуливается в горах. Использованы также и архивные кадры с внуками экс-главы Казахстана.
В начале клипа Назарбаев исполняет песню один, но в конце за кадром начинает звучать и профессиональное ее исполнение.
К видеозаписи пресс-служба первого президента постсоветской республики добавлена цитата Назарбаева. В ней экс-глава Казахстана отмечает, что ни одно государство, в котором ему удалось побывать, не сравнится с его родиной.
Напомним, что Нурсултан Назарбаев занимал пост президента Казахстана с 1990 года по 2019 год.
Будучи на посту главы постсоветской республики, Назарбаев как-то раз посоветовал недовольным уровнем жизни в стране гражданам пройтись по больницам и кладбищам.
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