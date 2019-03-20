Лукашенко выразил сожаление по поводу отставки Назарбаева

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился своим мнением по поводу решения Нурсултана Назарбаева покинуть пост главы Казахстана.
Об этом сообщает официальный сайт президента республики Казахстан.
Так, Александр Лукашенко выразил сожаление по поводу отставки Нурсултана Назарбаева. В телефонном разговоре с бывшим главой Казахстана президент Белоруссии отметил "добрые" отношения, связывающие две постсоветские республики.
Лукашенко и Назарбаев также договорились о продолжении регулярных контактов в будущем.
Напомним, что вчера, 19 марта, стало известно о том, что Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства. Ранее "Правда.Ру" писала об этом. Отметим, что Назарбаев возглавлял постсоветскую республику почти 30 лет. Решение о своей отставке Назарбаев назвал "непростым".
Примечательно, что немногим меньше у власти в Белоруссии находится и Александр Лукашенко. Так, президент Белоруссии находится в должности самое продолжительное время среди всех европейских глав государств — 24 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство страны. Так, получается, это случилось ровно за месяц до отставки самого действующего президента страны.
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