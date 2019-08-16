Порошенко в своей декларации указал, что занимает пост главы Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в своей электронной декларации указал, что является действующим президентом постсоветской республики.

Об этом свидетельствуют данные Национального агентства противодействия коррупции.

В поданной 7 августа декларации Петр Порошенко указал, что работает в Администрации президента и занимает пост президента Украины.

Напомним, что Порошенко являлся пятым президентом постсоветской республики на протяжении пяти лет — с 2014 года по 2019 год. По итогам же очередных выборов пост президента Украины занял Владимир Зеленский.