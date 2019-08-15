На Украине может возникнуть дефицит электроэнергии из-за Польши

Представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус сообщил, что страна рискует испытать кризис электроэнергии. По мнению Геруса, к этому может привести реализация проекта "Энергетический мост", в рамках которого проходят поставки электроэнергии в Польшу.

Сейчас под нужды проекта отведен атомный блок №2 Хмельницкой АЭС. Представитель президента предлагает вывести его из работы на экспорт электроэнергии и направить вырабатываемое электричество для украинских потребителей. В противном случае, по мнению Геруса, в стране уже в ближайшее время могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения.

Также Герус раскритиковал то, что Украина пытаясь "евроинтегрироваться" не учитывает собственные потребности. В стране уже долгое время наблюдается дефицит электроэнергии, однако энергетический сектор не пытается это исправить, а лишь закупает электроэнергию в Словакии и Белоруссии.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, который утверждал, что Украина не понимает опасности, которую влечет за собой смена топлива для АЭС. Власти страны решили закупать топливо для ядерных электростанций в США.

Читайте также:

Украина попросила "агрессора"-Россию вернуть атомную мощь?