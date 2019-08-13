Economist: Трамп чаще всего упоминал в твитах Россию

Издание Economist провело анализ публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter. С момента избрания на должность главы государства в 2016 году Трамп упоминал 81 страну в 1384 публикациях.

Чаще всего в твитах президента упоминается Россия - 297 раз. Второе место по популярности заняла Северная Корея, американский лидер упомянул ее 163 раза. Третье место занял Китай, с которым США ведут торговую войну.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение Дональда Трампа относительно российско-американских отношений. Он считает, что Россия и США обладают огромным потенциалом для выстраивания долгосрочных доверительных отношений.

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