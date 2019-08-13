Издание Economist провело анализ публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter. С момента избрания на должность главы государства в 2016 году Трамп упоминал 81 страну в 1384 публикациях.
Чаще всего в твитах президента упоминается Россия - 297 раз. Второе место по популярности заняла Северная Корея, американский лидер упомянул ее 163 раза. Третье место занял Китай, с которым США ведут торговую войну.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение Дональда Трампа относительно российско-американских отношений. Он считает, что Россия и США обладают огромным потенциалом для выстраивания долгосрочных доверительных отношений.
Читайте также:
Как и почему Трамп объявил войну России и отменил ее
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.
По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.