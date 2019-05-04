Трамп: Россия и США могут выстроить прекрасные отношения

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о наличии огромного потенциала для выстраивания надежных и взаимовыгодных отношений между Россией и США.



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"Вчера был очень хороший телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Существует огромный потенциал для выстраивания хороших или прекрасных отношений с Россией. Мир может стать лучше и безопаснее. Отлично!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он добавил, что обе стороны стремятся к тому, чтобы наладить контакты друг с другом. Российский лидер настроен на развитие двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество и активизацию диалога по вопросам стратегической стабильности в мире, подчеркнул президент США.