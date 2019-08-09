Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией

Новая вертолетная база Российской Федерации на острове Гогланд в Финском заливе не представляет угрозы для Эстонии.

Об этом заявил отставной генерал Эстонии Антс Лаанеотс, сообщает ERR, общественная телерадиовещательная корпорация постсоветской республики.

Какой-либо непосредственной опасности вертолетные площадки для Эстонии не несут, считает Лаанеотс. Тем не менее, уверен отставной генерал, и Эстония, и Финляндия будут внимательно следить за тем, что за вертолеты будут базироваться на базе и как именно Россия будет их использовать.

Постройка новой базы в Финском заливе указывает на экспансионистские намерения действующего президента Российской Федерации Владимира Путина, считает Лаанеотс. В самом ближайшем будущем Россия хочет установить контроль над всем постсоветским пространством, уверен военный.

Отметим, что под экспансией, в которой Лаанеотс обвиняет Путина, принято понимать процесс распространения своего политического и экономического влияния на другие страны с целью захвата чужих территорий и рынков сбыта.

Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.

Министерство обороны Эстонии, напомним, выступает за значительное расширение военного присутствия США и НАТО в Прибалтике.

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