Новая вертолетная база Российской Федерации на острове Гогланд в Финском заливе не представляет угрозы для Эстонии.
Об этом заявил отставной генерал Эстонии Антс Лаанеотс, сообщает ERR, общественная телерадиовещательная корпорация постсоветской республики.
Какой-либо непосредственной опасности вертолетные площадки для Эстонии не несут, считает Лаанеотс. Тем не менее, уверен отставной генерал, и Эстония, и Финляндия будут внимательно следить за тем, что за вертолеты будут базироваться на базе и как именно Россия будет их использовать.
Постройка новой базы в Финском заливе указывает на экспансионистские намерения действующего президента Российской Федерации Владимира Путина, считает Лаанеотс. В самом ближайшем будущем Россия хочет установить контроль над всем постсоветским пространством, уверен военный.
Отметим, что под экспансией, в которой Лаанеотс обвиняет Путина, принято понимать процесс распространения своего политического и экономического влияния на другие страны с целью захвата чужих территорий и рынков сбыта.
Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Министерство обороны Эстонии, напомним, выступает за значительное расширение военного присутствия США и НАТО в Прибалтике.
Читайте также:
Эстония готовится к войне с Россией?
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Точная причина рака поджелудочной железы не ясна, но существуют определенные факторы, способствующие риску развития этого состояния.
"Идиоты" постоянно придумывают все новые ходы для очернения Иосифа Сталина, но ничего у них не получается и не получится, считает военный историк Борис Юлин.
У 91-летней Анны Бусыгиной не было родственников, а сама она позаботиться об организации своего погребения не смогла.