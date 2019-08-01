Порошенко рассказал, как писал текст минских соглашений с Меркель

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично писал текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Политик признался, что за время пребывания на посту главы государства его довольно часто критиковали за чрезмерное стремление контролировать работу своих подчиненных. Многие важные государственные вопросы экс-президент предпочитал решать самостоятельно, а не поручать их помощникам.

"Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали", - сказал он в интервью "Украинской правде".

Этот же подход Порошенко использовал при получении томоса об автокефалии для Православной церкви Украины.

"Кому из своих помощником ты это поручишь, когда решение принимает исключительно синод? Кому, когда тебе нужно собрать всех иерархов, возможно, против их интересов?", - риторически спросил политик.

По словам бывшего президента, в некоторых вопросах он допустил ошибки, но "не ошибается тот, кто ничего не делает". "Я искренне стремился, хочу и буду стремиться к успеху моего государства", - заключил Порошенко.