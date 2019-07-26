Посол Евросоюза указал на негативный имидж Украины

Сейчас в глазах европейцев у Украины сложился ужасный имидж, но эту страну не следует ассоциировать только с негативными явлениями. Такое мнение высказал посол Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли.

"Украина на самом деле намного привлекательнее, чем тот имидж, который вокруг нее сейчас сформировался", - отметил он в интервью "Европейской правде".

По мнению дипломата, не следует создавать устойчивую связь между словом "коррупция" и Украиной, поскольку борьба с ней является приоритетом для действующей власти. Киев намерен сохранить и укрепить верховенство права, провести земельную реформу и реформу правоохранительных органов.

Ранее в партии "Слуга народа" заявили, что для успешной борьбы с коррупцией необходимо перевести все государственные услуги в онлайн-режим и создать систему денежного вознаграждения для граждан.