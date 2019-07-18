Чиновника из США уволили из-за любви к творчеству Тупака Шакура

Начальник департамента социального обеспечения штата Айова Джерри Фоксховен был уволен спустя два года работы. Официальная причина увольнения не была раскрыта, но сам чиновник утверждает, что причиной стала его недавняя рассылка.

Фоксховен рассказал, что 16 июня в день рождения Тупака Шакура он разослал почти 4500 своим сотрудникам письма, которые содержали треки рэпера. Глава департамента попросил своим коллег послушать композиции Шакура в честь его дня рождения.

Иногда чиновник устраивал в своем офисе "пятницы Тупака" включая музыку рэпера для всех сотрудников.