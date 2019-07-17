Полиция Испании задержала 25 человек за интернет-мошенничество

Полиция Испании провела спецоперацию по поимке группы интернет-мошенников, которые занимались воровством денег с банковских карт. Злоумышленники использовали фишинг и кардин. От их противоправных действий пострадали почти 70 человек.

Правоохранители отмечают, что преступная группа была хорошо структурирована. Например, часть преступников занималась рассылкой потенциальным жертвам от имени банка. В письмах говорилось, что со счетом жертвы возникли проблемы, которые необходимо решить, позвонив по указанному телефону. В ходе беседы преступники узнавали номера банковских карт, пароли и другую необходимую информацию.

Другая группа занималась непосредственно воровством денег с банковских карт. Участники группы делали покупки в интернет-магазинах, чтобы потом их перепродать. Мошенникам удалось похитить 48 тысяч евро.