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Зеленский еще раз позвонит Путину по телефону

Мир » Бывший СССР print

Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко сообщил на брифинге, что Владимир Зеленский планирует еще раз позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Однако пока дата и время телефонного диалога не согласованы.

"Телефонные переговоры с президентом России будут. Причем большую часть диалога Владимир Зеленский планирует посвятить вопросу освобождения наших моряков и других военнопленных. Об освобождении наших соотечественников мы готовы говорить когда угодно и с кем угодно", - сообщил журналистам Пристайко.

Также Пристайко рассказал, что согласование даты переговоров это очень долгий и трудоемкий процесс, который зависит от судов, омбудсменов, а также представителей контактных групп в Минске.

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Темы минск путин моряки россия телефон украина зеленский переговоры
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