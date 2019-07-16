Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко сообщил на брифинге, что Владимир Зеленский планирует еще раз позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Однако пока дата и время телефонного диалога не согласованы.
"Телефонные переговоры с президентом России будут. Причем большую часть диалога Владимир Зеленский планирует посвятить вопросу освобождения наших моряков и других военнопленных. Об освобождении наших соотечественников мы готовы говорить когда угодно и с кем угодно", - сообщил журналистам Пристайко.
Также Пристайко рассказал, что согласование даты переговоров это очень долгий и трудоемкий процесс, который зависит от судов, омбудсменов, а также представителей контактных групп в Минске.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.