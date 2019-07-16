Зеленский еще раз позвонит Путину по телефону

Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко сообщил на брифинге, что Владимир Зеленский планирует еще раз позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Однако пока дата и время телефонного диалога не согласованы.

"Телефонные переговоры с президентом России будут. Причем большую часть диалога Владимир Зеленский планирует посвятить вопросу освобождения наших моряков и других военнопленных. Об освобождении наших соотечественников мы готовы говорить когда угодно и с кем угодно", - сообщил журналистам Пристайко.

Также Пристайко рассказал, что согласование даты переговоров это очень долгий и трудоемкий процесс, который зависит от судов, омбудсменов, а также представителей контактных групп в Минске.