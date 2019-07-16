Злоумышленники направили в болгарские СМИ письма, в которых содержались личные данные 5 миллионов жителей Болгарии. Информация была получена с базы данных Агентства по доходам, а затем передана журналистам с российского сайта.
В МВД Болгарии признали факт хакерской атаки на агентство по Доходам. 15 июля болгарским журналистам начали приходить письма на электронную почту, которые содержали реквизиты жителей страны. Всего было обнаружено 57 папок с 21 ГБ данных о пяти миллионах болгар с именами, паролями, PIN-кодами, номерами счетов и прочей информацией.
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12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.