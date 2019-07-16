Хакеры использовали российский сайт для передачи личных данных болгар

Злоумышленники направили в болгарские СМИ письма, в которых содержались личные данные 5 миллионов жителей Болгарии. Информация была получена с базы данных Агентства по доходам, а затем передана журналистам с российского сайта.

В МВД Болгарии признали факт хакерской атаки на агентство по Доходам. 15 июля болгарским журналистам начали приходить письма на электронную почту, которые содержали реквизиты жителей страны. Всего было обнаружено 57 папок с 21 ГБ данных о пяти миллионах болгар с именами, паролями, PIN-кодами, номерами счетов и прочей информацией.