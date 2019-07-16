Вице-канцлер Австрии Клеменс Яблонер утвердил решение апелляционного суда о экстрадиции в Соединенные Штаты украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
"По поводу экстрадиции Фирташа министерство юстиции Австрии может сообщить следующее: вице-канцлер согласовал его экстрадицию. Дальнейшая организация выдачи является сферой ответственности иной юрисдикции и входит в обязанности местного суда по уголовным делам Вены", - отмечается в сообщении.
В июне Верховный суд отклонил апелляцию бизнесмена на принятое решение по его экстрадиции в США.
Напомним, Дмитрия Фирташа арестовали в Австрии в марте 2014 года по запросу властей США. Американские власти подозревают бизнесмена в том, что за крупную взятку он хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции. Фирташ все обвинения в свой адрес отрицает.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что еще немного - и украинцы просто воспылают ненавистью к Соединенным Штатам, уверен Дмитрий Фирташ, поскольку именно США виноваты в том, что жизнь на Украине становится с каждый днем все хуже.
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